Взрыв в многоэтажке Киева: в квартиры, выданные президентом, не пускают новых жильцов

Попасть в квартиры люди не могут из-за отсутствия документов

Попасть в квартиры люди не могут из-за отсутствия документов

Фото: из открытых источников

Пострадавшие от взрыва на столичных Позняках не могут попасть в квартиры, которые на прошлой неделе распорядился выдать им президент Владимир Зеленский.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на 5 канал.

Пострадавшим выдали сертификаты. На них есть только фото подписи директора-застройщика, а еще стоит технический строительный номер. На самом же деле он не соответствует номеру дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья одной из жительниц даже не знала, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате указана трехкомнатная.

Изветно, что квартиры выдали в ЖК "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая, 42. Всего есть четыре очереди комплекса, четвертую еще достраивают.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим в результате взрыва в многоэтажке на Позняках 21 июня.