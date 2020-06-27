Стихия уничтожила 22 тысячи домохозяйств на Прикарпатье

Огороды и сады полностью уничтожены

Огороды и сады полностью уничтожены

Фото: ГСЧС

В западных регионах страны стихия полностью уничтожила 22 тысячи домохозяйств. Как это компенсировать людям будут думать в Кабмине.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова".

"Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу чтобы вы вдумались. 22 тысячи приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая, - ред.). У них не будет ни картошки, ни помидоров, деревья поломаны. Это то, с чего люди жили. Это колоссальный ущерб который надо думать как компенсировать. Это гигантская проблема, и она не уйдет вместе с водой", - подчеркнул Аваков.

По словам министра, на сегодня в резервном фонде у государства накоплено более 4 млрд гривень, из которых только за последние два дня для ликвидации последствий стихии уже выделено 762 млн. грн.

Эти деньги направлены на помощь населению, неотложные аварийно-восстановительные работы, а также для обеспечения деятельности спасательных и правоохранительных служб.

Еще одна гигантская проблема по мнению министра - это нехватка питьевой воды, поскольку паводками было затоплено около 5000 колодцев с питьевой водой.

Там нет питьевой воды, сейчас это гигантская проблема, потому что множество дорог перекрыты или повреждено. Вертолеты ГСЧС и национальной гвардии они в основном везут туда питьевую воду и продукты питания", - сообщил министр.

По его словам, Украина столкнулась с гораздо более серьезным ущербом, чем это было при аналогичных природных катаклизмах в 1998 и 2008 годах.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.