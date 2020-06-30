На Прикарпатье без транспортного сообщения остались 6 населенных пунктов
Непогода нанесла немалый ущерб западным областям страны
Непогода нанесла немалый ущерб западным областям страны
В результате паводков на Западной Украине связь с транспортом потеряли 6 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты населения местной ОГА.
Ограничено транспортное сообщение до 9 населенных пунктов: Верховинский район — 6 (село Дземброня, село Быстрец, село шебень, село Грамотное, село Стовпни, село Кохан — полностью), Косовский район — 3 (село Шепот — полностью, село Космач, село Бростуры — частично)", - сказано в сообщении ОГА.
Напомним, на западной Украине подтопленными остаются 147 домов.
Также стало известно, что в Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 м.
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона