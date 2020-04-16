В Житомирской области за сутки обнаружили 28 больных COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Житомирского лабораторного центра Минздрава Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что всего умерло в области 4 человека, за прошедшие сутки поступили 48 сообщений о подозрении на наличие вируса.
Как сообщил во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, всего в области коронавирусом заболели 9 детей с Коростеня, Житомира, Бердичева и Малина, из них 8 находятся на самоизоляции.
"Один ребенок находится на стационарном лечении в Житомирской городской больницы №1. Его состояние средней тяжести, он получает терапию", - сказал чиновник.
Как сообщал в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, в Житомирской городской больнице №1 находится ребенок в возрасте 2 года и 10 месяцев.
Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек.
В Киеве по состоянию на 16 апреля коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался.
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