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16 апреля 2020, 13:22 8

В Житомирской области за сутки обнаружили 28 больных COVID-19

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16 апреля 2020, 13:22 8
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По состоянию на 16 апреля в Житомирской области общее количество больных коронавирусом возросло до 162 инфицированных пациентов
Фото: Facebook
По состоянию на 16 апреля в Житомирской области общее количество больных коронавирусом возросло до 162 инфицированных пациентов

Об этом свидетельствуют данные Житомирского лабораторного центра Минздрава Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что всего умерло в области 4 человека, за прошедшие сутки поступили 48 сообщений о подозрении на наличие вируса.

Как сообщил во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, всего в области коронавирусом заболели 9 детей с Коростеня, Житомира, Бердичева и Малина, из них 8 находятся на самоизоляции.

"Один ребенок находится на стационарном лечении в Житомирской городской больницы №1. Его состояние средней тяжести, он получает терапию", - сказал чиновник.

Как сообщал в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, в Житомирской городской больнице №1 находится ребенок в возрасте 2 года и 10 месяцев.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек.

В Киеве по состоянию на 16 апреля коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался.


Житомирская область коронавирус брифинг статистика Украина
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