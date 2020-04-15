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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
15 апреля 2020, 10:36 3

Прикарпатье: 356 инфицированных, от COVID-19 умер сельский голова

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15 апреля 2020, 10:36 3
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Умер сельский глава пригородного села Братковцы, где община приняла решение о присоединении к Ивано-Франковской ОТГ
Фото из открытых источников
Умер сельский глава пригородного села Братковцы, где община приняла решение о присоединении к Ивано-Франковской ОТГ

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня, 15 апреля утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив - сельский голова Братковцов Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Ему был всего 51 год", - говорится в сообщении.

Сегодня, 15 апреля утром от коронавирус в больнице умер Тарас Федорив - сельский голова Братківців, Тисменецкого...

Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 14 апреля 2020 года.

Мэр также отметил, что в городской больнице на улице Матейки умер 74-х летний мужчина из Ивано-Франковска. Об этом случае также сообщалось вчера на брифинге в ОГА.

Коронавирус подтвержден у 98 человек из Ивано-Франковской ОТГ.

"С сегодняшнего дня на базе областной клинической больницы начинаем проводить лабораторные исследования, так что статистика будет расти. Экспресс-тесты показали положительный результат в 312 случаях. Официально 11 человек из Ивано-Франковска умерли от коронавируса, ожидаем результаты еще по трем умершим", - замечает мэр.

Оперативно о состоянии дел 15.04.2020/10:00

Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 14 апреля 2020 года.

Количество заболевших коронавирусом в Украине возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая. 108 пациентов умерли, 143 пациента выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).


коронавирус Ивано-Франковск болезнь Прикарпатье смерти
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