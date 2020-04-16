В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом

По состоянию на 16 апреля в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек

Фото: Минздрав

По состоянию на 16 апреля в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что по данным Центра общественного здоровья, за сутки зафиксировали 397 новых случаев.

186 украинцев выздоровели, еще 116 умерли. Заболевание коронавирусом подтвердили в 104 медицинских работников и 29 детей. Госпитализировали 87 человек, из них трое детей и 12 медицинских работников.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 апреля 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

По областях ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 279 случаев;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Кировоградская область - 198 случаев;

г. Киев - 644 случая;

Киевская область - 234 случая;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 204 случая;

Сумская область - 80 случаев;

Тернопольская область - 333 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черновицкая область - 662 случая;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, за минувшие сутки, 15 апреля в Украине количество больных коронавируса по официальным данным, составила 3764 случаев.

В Киеве в течение 15 апреля обнаружили 61 новый случай заболевания коронавирусом, всего в столице зафиксировано 612 больных.