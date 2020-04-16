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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
16 апреля 2020, 12:48 5

Во Львовской области умер седьмой инфицированный COVID-19

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16 апреля 2020, 12:48 5
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В области зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусом
Фото из открытых источников
В области зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщает RegioNews.

Женщина, 1968 года рождения, умерла сегодня ночью, 16 апреля.

Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 5 апреля.

30 марта женщину госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу им. Князя Льва с пневмонией. 3 апреля больную перевели во Львовскую областную инфекционную больницу.

У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности хроническое обструктивное заболевание легких.

Во Львовской области зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 16 апреля в Украине количество заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек. 186 украинцев выздоровели, 116 умерли. Заболевания коронавирусом подтвердили в 104 медицинских работников и 29 детей. В больницы попали 87 человек, из них трое детей и 12 медицинских работников.

Напомним, вчера во Львовской области выявлено 152 случая инфицирования коронавирусом, шесть смертей. Шестеро пациентов выздоровели.


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