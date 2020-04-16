Во Львовской области умер седьмой инфицированный COVID-19
Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщает RegioNews.
Женщина, 1968 года рождения, умерла сегодня ночью, 16 апреля.
Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 5 апреля.
30 марта женщину госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу им. Князя Льва с пневмонией. 3 апреля больную перевели во Львовскую областную инфекционную больницу.
У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности хроническое обструктивное заболевание легких.
Во Львовской области зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусом.
По состоянию на 16 апреля в Украине количество заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек. 186 украинцев выздоровели, 116 умерли. Заболевания коронавирусом подтвердили в 104 медицинских работников и 29 детей. В больницы попали 87 человек, из них трое детей и 12 медицинских работников.
Напомним, вчера во Львовской области выявлено 152 случая инфицирования коронавирусом, шесть смертей. Шестеро пациентов выздоровели.
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