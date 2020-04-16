В Киеве за сутки коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался

По состоянию на 16 апреля в Киеве обнаружили 32 новых случая заболевания коронавируса COVID-19

Фото: КГГА

По состоянию на 16 апреля в Киеве обнаружили 32 новых случая заболевания коронавируса COVID-19

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

Всего в столице количество заболевших возросло до 644 подтвержденных случаев. По словам кличка, Заболели 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет, 20 мужчин в возрасте от 19 до 60 лет и 2-летняя девочка.

Еще один человек скончался. В больницы были госпитализированы 3 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего больных в сутки обнаружили в Дарницком районе (9), за ним следует Днепровский, где обнаружили 8 случаев, еще 4 человека заболели в Печерском районе.

3 случая зафиксировали в Шевченковском районе города, по 2 - в Святошинском, Голосеевском и Оболонском, и по одному случаю заболевания обнаружили в Соломенском и Деснянском районах.

Кличко также уточнил информацию о ситуации в городской клинической больнице №6, в которой, по данным некоторых СМИ, зафиксирована вспышка коронавируса среди медицинского персонала.

По словам Кличко, в больнице заболели коронавируса 15 врачей, большинство из них находятся на самоизоляции под контролем врачей, медучреждение продолжает работу.

Он добавил, что на самоизоляции в целом находятся 179 медиков, контактировавших с больными пациентами.