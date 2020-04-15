Количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая

В Украине по состоянию на 15 апреля лабораторно подтвердили 3764 случаев заболевания коронавирусом

Фото: flickr

В Украине по состоянию на 15 апреля лабораторно подтвердили 3764 случаев заболевания коронавирусом

Об этом в Telegram сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что 108 пациентов умерли, 143 пациента выздоровели. Таким образом, в течение суток зафиксировано рекордное количество больных, а именно 392 новых случая.

Коронавирус обнаружили у 29 детей, также заболели 90 медицинских работников. За сутки в больницы попали 120 человек.

По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 74 случая;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 130 случаев;

Закарпатская область - 110 случаев;

Запорожская область - 99 случаев;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Кировоградская область - 192 случая;

г. Киев - 612 случаев;

Киевская область - 230 случаев;

Львовская область - 152 случая;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 14 случаев;

Одесская область - 70 случаев;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 25 случаев;

Херсонская область - 41 случай;

Хмельницкая область - 34 случая;

Черновицкая область - 589 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Напомним, во вторник, 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.

Также сообщалось, что Киевская власть закроет на карантин учреждения, если в коллективе выявят больных на Covid-19