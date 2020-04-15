Количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
Об этом в Telegram сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что 108 пациентов умерли, 143 пациента выздоровели. Таким образом, в течение суток зафиксировано рекордное количество больных, а именно 392 новых случая.
Коронавирус обнаружили у 29 детей, также заболели 90 медицинских работников. За сутки в больницы попали 120 человек.
По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
г. Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
Напомним, во вторник, 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.
Также сообщалось, что Киевская власть закроет на карантин учреждения, если в коллективе выявят больных на Covid-19
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