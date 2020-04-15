09:28  15 апреля
Количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
09:59  15 апреля
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
13:49  14 апреля
Буковель планирует возобновить работу с 25 апреля
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2020, 09:28 26

Количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая

Читайте також
українською мовою
15 апреля 2020, 09:28 26
Читайте також українською мовою
В Украине по состоянию на 15 апреля лабораторно подтвердили 3764 случаев заболевания коронавирусом
Фото: flickr
В Украине по состоянию на 15 апреля лабораторно подтвердили 3764 случаев заболевания коронавирусом

Об этом в Telegram сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что 108 пациентов умерли, 143 пациента выздоровели. Таким образом, в течение суток зафиксировано рекордное количество больных, а именно 392 новых случая.

Коронавирус обнаружили у 29 детей, также заболели 90 медицинских работников. За сутки в больницы попали 120 человек.

По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
г. Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Напомним, во вторник, 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.

Также сообщалось, что Киевская власть закроет на карантин учреждения, если в коллективе выявят больных на Covid-19


коронавирус Украина Минздрав эпидемия сводка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донбассе зафиксировано девять обстрелов, трое военных ранены
15 апреля 2020, 08:24
Украина на грани: медсистема не выдержит прироста больных COVID-19
14 апреля 2020, 22:56
В Запорожье от коронавируса умер директора рынка, который ранее игнорировал карантинные меры
14 апреля 2020, 19:02
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 апреля 2020, 10:42
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Кабмин изменил карантинные ограничения
08 апреля 2020, 21:38
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Последние Популярные
Валерий Пекар
Александр Пермяков
Геннадий Москаль
Все блоги »
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »