Насколько украинские регионы готовы противостоять коронавирусу
Об этом идет речь в статье "Формула выживания. Кому в Украине удается сдерживать наступление коронавируса" на сайте "ДС".
Сравнив показатели областей, авторы исследования пришли к выводу, что Полтавщина "заметно выделяется тем, что показывает высокие результаты по большинству показателей готовности к коронавирусу одновременно".
Так, по состоянию на 15 апреля, в Полтавской области зарегистрировано всего 27 случаев коронавирусной инфекции, это один из самых низких показателей в стране. В самых пораженных регионах Украины - Киеве (612 случаев) и Черновицкой области (589) - эпидемиологическая ситуация в десятки раз хуже.
Что касается готовности медучреждений противостоять вирусу, то здесь Полтавская область по большинству показателей в числе лучших в стране. Так, по обеспечению учреждений здравоохранения необходимым медицинским оборудованием, Полтавщина на третьем месте в стране. По данным Минздрава, медики Полтавской области обеспечены на 81,1%. Последняя в этом вопросе Кировоградская область, которая обеспечена только наполовину.
По обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты, Полтавщина на пятом месте. Потребности медиков в масках, халатах, перчатках и т.д. обеспечены на 67,4%. Менее всего обеспечены в Ивано-Франковской области - 47%.
Как отмечает издание, успешных примеров борьбы с эпидемией "можно выделить не слишком много, в первую очередь потому, что, преуспевая по одним показателям, многие области отстают по другим. Так, Волынская область - одна из лидеров по обеспеченности оборудованием, но вторая с конца по обеспеченности средствами защиты (всего 53,3%)".
"Одной из немногих областей, которая заметно выделяется тем, что показывает высокие результаты по большинству показателей готовности к коронавирусу одновременно, оказалась Полтавская. И это при том, что Полтавщина - не самый богатый регион страны", - отмечает издание.
Издание также обращает внимание, что Полтавщина показывает высокие результаты "не только по относительным показателям, но и по абсолютным. Возьмем для примера такой важный показатель, как общее количество койкомест и сравним показатели Полтавской и Винницкой областей. При том, что население Винничины приблизительно на 150 тыс. человек больше Полтавщины.
Общее число койкомест на Полтавщине также заметно выше, чем на Винничине - 2663 против 2082. В столице общее число койкомест - 2909. И это при том, что в случае необходимости власти Полтавщины готовы развернуть не 12 инфекционных отделений, как предписывают в Минздраве, а 17, на чем и настаивает губернатор, потому что область готовится ко всем сценариям".
Что касается аппаратов ИВЛ, то на Полтавщине их 326, что, как говорится в статье, для такой области очень много.
"Для примера, в марте Харьковская область (не считая город Харьков) располагала всего 133-мя аппаратами ИВЛ. Население Харьковской области без Харькова приблизительно 1,2 млн. человек, что немногим менее населения Полтавщины", - говорится в статье.
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