В Тернополе запретили массовое посещение кладбищ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
На заседании оперативного штаба принято ряд важных решений относительно недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Тернопольской городской территориальной громады.
Одно из основных - это запрет на время действия карантина массового посещения кладбищ, а также проведения массовых поминальных служб.
Запрещена реализация весового мороженого, напитков на разлив - квас, газированные, прохладительные и другие напитки, через мелко-розничную торговую сеть и сезонные объекты сферы торговли.
Наложен запрет на работу пунктов приема вторичного сырья - макулатура, стекло, пластик, металлолом и тому подобное.
А также на работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков. Их владельцам необходимо проводить текущую уборку не менее двух раз в день.
Напомним, в Тернопольской области зафиксировано 287 случаев COVID-19, из них пять - летальные. Поправились 15 пациентов.
В Украине 3764 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи.
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