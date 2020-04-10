Комиссия минздрава проверяет летальные случаи от коронавируса в Ивано-Франковской области
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
"В составе комиссии - заместитель министра здравоохранения, профессора, которые занимаются инфекционными болезнями, анестезиологи, реаниматоры”, – сказал Ляшко.
Специалисты рассмотрят каждый летальный случай в области и при необходимости предоставят рекомендации по улучшению ситуации по оказанию медицинской помощи.
Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Ивано-Франковской области с COVID-19 умерли 17 человек. Всего в Украине зарегистрировано 69 летальных случаев.
Как мы уже писали, в трех наиболее пораженных областях Западной Украины могут ввести комендантский час из-за распространения коронавирус.
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