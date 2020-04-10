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Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 12:09

Комиссия минздрава проверяет летальные случаи от коронавируса в Ивано-Франковской области

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10 апреля 2020, 12:09
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Сегодня представители Министерства здравоохранения работают в Ивано-Франковской области, где зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19
Сегодня представители Министерства здравоохранения работают в Ивано-Франковской области, где зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"В составе комиссии - заместитель министра здравоохранения, профессора, которые занимаются инфекционными болезнями, анестезиологи, реаниматоры”, – сказал Ляшко.

Специалисты рассмотрят каждый летальный случай в области и при необходимости предоставят рекомендации по улучшению ситуации по оказанию медицинской помощи.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Ивано-Франковской области с COVID-19 умерли 17 человек. Всего в Украине зарегистрировано 69 летальных случаев.

Как мы уже писали, в трех наиболее пораженных областях Западной Украины могут ввести комендантский час из-за распространения коронавирус.

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