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10 апреля 2020, 10:48 8

В Запорожской области растет количество больных коронавирусом: зафиксирована первая смерть

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10 апреля 2020, 10:48 8
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В Запорожской области за сутки зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом, также зафиксирована первая смерть
Фото: unsplash
В Запорожской области за сутки зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом, также зафиксирована первая смерть

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Запорожской области зафиксировано 54 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В настоящее время состоят на учете 46 больных, семь пациентов уже выздоровел. В Запорожье находятся на учете 15 инфицированных (на стационарном лечении – девять, дома на самоизоляции – шесть), уже выздоровели пять пациентов.

К сожалению 60-летний житель города Мелитополя, которого лечили от коронавируса - скончался.

Больной был госпитализирован в Мелітопольськую инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19. Мужчина находился в реанимационном отделении под присмотром медиков, был подключен к аппарату ИВЛ.

В то же время, нардеп Сергей Минько на своей странице в Facebook написал о том, что умер его друг - успешный предприниматель Анатолий Пилипенко.

Ранее отдел охраны здоровья Мелитопольского горсовета не сообщал о том, что среди заболевших есть пациенты, подключенные к аппарату ИВЛ.

В связи с увеличением количества больных, в Запорожской области в трех городах заработало 14 карантинных постов. Это Мелитополь, Бердянск и Запорожье. На территории областного центра определено семь постов.

На выезде из Запорожья в сторону Никополя полиция пропускает ,только грузовики с продуктами, строительными материалами, промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией. Но и их проверяют.

Также проехать к городам могут и те, кто в них прописан, а вот выехать куда-то не разрешается. Однако, правоохранители могут пропустить если есть: справка от предприятия, если работаете в другом городе, перевозка пациентов в больнице, поездка в аптеку или магазин, если такого нет в вашем селе или городе рядом. Некоторые водители таким нововведением не слишком радуются.


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