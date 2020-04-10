09:16  10 квітня
З ДБР звільнили двох заступників часів Труби
08:35  10 квітня
Зведення ООС: на передовій – 21 обстріл, коронавірусу немає
11:41  10 квітня
Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька
журналіст
10 квітня 2020, 12:09 7

Комісія МОЗ перевіряє летальні випадки від коронавірусу на Івано-Франківщині

Читайте также
на русском языке
10 квітня 2020, 12:09 7
Читайте также на русском языке
Сьогодні представники Міністерства охорони здоров’я працюють в Івано-Франківській області, де зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19
Сьогодні представники Міністерства охорони здоров’я працюють в Івано-Франківській області, де зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"У складі комісії - заступник міністра охорони здоров’я, професори, які займаються інфекційними хворобами, анестезіологи, реаніматори”, – сказав Ляшко.

Фахівці розглянуть кожен летальний випадок в області й за необхідності нададуть рекомендації щодо покращення ситуації з надання медичної допомоги.

Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня в Івано-Франківській області з COVID-19 померли 17 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 69 летальних випадків.

Як ми вже писали, у трьох найбільш уражених областях Західної України можуть запровадити комендантську годину через поширення коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус Івано-Франківськ Прикарпаття смерті МОЗ статистика
Хворих на COVID-19 не лікували: в Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків
10 квітня 2020, 11:37
У Запорізькій області росте кількість хворих на коронавірус: зафіксована перша смерть
10 квітня 2020, 10:48
Офіс президента попередив голів ОДА, які не справляються з коронавірусом
10 квітня 2020, 10:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 18:59
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »