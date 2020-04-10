Комісія МОЗ перевіряє летальні випадки від коронавірусу на Івано-Франківщині
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.
"У складі комісії - заступник міністра охорони здоров’я, професори, які займаються інфекційними хворобами, анестезіологи, реаніматори”, – сказав Ляшко.
Фахівці розглянуть кожен летальний випадок в області й за необхідності нададуть рекомендації щодо покращення ситуації з надання медичної допомоги.
Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня в Івано-Франківській області з COVID-19 померли 17 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 69 летальних випадків.
Як ми вже писали, у трьох найбільш уражених областях Західної України можуть запровадити комендантську годину через поширення коронавірусу.
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