Больных COVID-19 не лечили: в Харьковской области коронавирус подозревают у девятерых медиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.
За последние сутки в Харьковской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19 у жительницы города Харькова. Пребывание за границей отрицает, госпитализирована, переведена из реанимации в палату. Сейчас установлен круг контактных лиц - это четверо членов ее семьи, которых отправили на самоизоляцию.
Отдельно глава ОГА сообщил о девятерых медиках, у которых сейчас подозревают коронавирус.
"47 медработников определено как контактных лиц. 30 из них контактировали с коллегой, у которой впоследствии зафиксировали подозрение на COVID-19 (подозрение не связано с обслуживанием больных коронавирусом). Еще 17 медиков из разных больниц) контактировали с лицами, у которых зарегистрировано подозрение на коронавирус", - сообщил глава ОГА.
Напомним, что по состоянию на утро 10 апреля, в Украине зафиксировано 2203 случаи COVID-19.
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