Офис президента предупредил глав ОГА, которые не справляются с коронавирусом

Для оценки работы глав облгосадминистраций будут использовать два критерия: эффективность борьбы с коронавирусом и социально-экономические показатели, сообщили на Банковой

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Для оценки работы глав облгосадминистраций будут использовать два критерия: эффективность борьбы с коронавирусом и социально-экономические показатели, сообщили на Банковой

Об этом первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал в интервью изданию "Главком", пишет RegioNews. Сергей Трофимов уверяет, что никто не будет защищать неэффективного менеджера. "Никто не будет защищать неэффективного менеджера. Если он не настраивает все процессы эффективно, то, извините, – парашютный спорт не для вас", - подчеркнул Трофимов.

Трофимов подчеркнул, что всегда можно выделить реальные показатели выделения и освоения средств на борьбу с коронавирусом. "У меня есть четкая статистика, кто и сколько привлек на борьбу с коронавирусом. Мне видно, у кого и сколько выделено из областного бюджета, из городского, кто привлек средства из других источников. Также есть аналитика, как эти средства были освоены по состоянию на конец марта. Если ты обеспечил выделение больших средств, но не обеспечил их освоения, – ты неэффективный менеджер. Если же ты эффективно их освоил, быстро и вовремя закупил и раздал больницам все необходимое, – молодец!", - подчеркнул чиновник. По информации "Главкома", Банковая уже приняла отрицательные выводы относительно нескольких глав ОГА. Очередная ротация руководства в регионах может начаться уже в ближайшее время с южных областей. Напомним, вчера, 9 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что к борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры. Читайте также: ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника на Ровенщине

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