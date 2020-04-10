09:16  10 апреля
Из ГБР уволили двух заместителей времен Трубы
08:35  10 апреля
Сводка ООС: на передовой – 21 обстрел, коронавируса нет
11:41  10 апреля
Пожар в Чернобыле: горят три лесничества, радиационный фон в норме
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2020, 10:24 23

Офис президента предупредил глав ОГА, которые не справляются с коронавирусом

Читайте також
українською мовою
10 апреля 2020, 10:24 23
Читайте також українською мовою
Для оценки работы глав облгосадминистраций будут использовать два критерия: эффективность борьбы с коронавирусом и социально-экономические показатели, сообщили на Банковой
Фото: УП
Для оценки работы глав облгосадминистраций будут использовать два критерия: эффективность борьбы с коронавирусом и социально-экономические показатели, сообщили на Банковой

Об этом первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал в интервью изданию "Главком", пишет RegioNews.

Сергей Трофимов уверяет, что никто не будет защищать неэффективного менеджера.

"Никто не будет защищать неэффективного менеджера. Если он не настраивает все процессы эффективно, то, извините, – парашютный спорт не для вас", - подчеркнул Трофимов.


Трофимов подчеркнул, что всегда можно выделить реальные показатели выделения и освоения средств на борьбу с коронавирусом.

"У меня есть четкая статистика, кто и сколько привлек на борьбу с коронавирусом. Мне видно, у кого и сколько выделено из областного бюджета, из городского, кто привлек средства из других источников. Также есть аналитика, как эти средства были освоены по состоянию на конец марта. Если ты обеспечил выделение больших средств, но не обеспечил их освоения, – ты неэффективный менеджер. Если же ты эффективно их освоил, быстро и вовремя закупил и раздал больницам все необходимое, – молодец!", - подчеркнул чиновник.

По информации "Главкома", Банковая уже приняла отрицательные выводы относительно нескольких глав ОГА. Очередная ротация руководства в регионах может начаться уже в ближайшее время с южных областей.

Напомним, вчера, 9 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что к борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры.

Читайте также: ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника на Ровенщине


ОГА Офис президента Сергей Трофимов коронавирус показатель ротация кадры
Плюс 311: В Украине зафиксировано 2203 случаи COVID-19
10 апреля 2020, 09:47
Печальный антирекорд: на Буковине за сутки подтвердили 76 случаев коронавируса
10 апреля 2020, 08:19
В Житомирской области за день резко возросло количество больных COVID-19
09 апреля 2020, 21:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 18:59
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Ярослава Гресь
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »