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Ирина Федоляк
Журналист
09 апреля 2020, 13:35 14

В Ивано-Франковской области выявлено 15 летальных случаев от COVID-19

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09 апреля 2020, 13:35 14
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В области количество заболевших возросло до 218 человек
Фото из открытых источников
В области количество заболевших возросло до 218 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

В области зафиксировано 15 случаев смерти от коронавируса. Вчера эта цифра составляла 13 человек.

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук рассказал о двух новых летальных случаях.

Умерла женщина 1943 года рождения из Надворной. За медицинской помощью она обратилась 22 марта. У пенсионерки обнаружена двусторонняя пневмония.

8 апреля женщина скончалась. Она имела также и сопутствующие заболевания. Контактное лицо - ее сын, сейчас ему проводят тестирование на наличие инфекции.

Второй умерший - это житель Ивано-Франковска. 24 марта он обратился к врачу с жалобами на одышку и ухудшение самочувствия. Имел продуктивный кашель, повысилась температура. 30 марта его госпитализировали.

Мужчина имел сопутствующие заболевания. Известно о двух контактных лицах.

В области 218 случаев инфицирования. Заболели 33 медицинские работники. 869 образцов взяты на исследования.

В Украине количество больных COVID-19 в разы занижена, считает мэр Ивано-Франковска. Статистика заболевания в Ивано-Франковской области неуклонно растет, но эти данные все равно не соответствуют действительности. Кроме того, больные по несколько дней ждут результатов.

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