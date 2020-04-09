В Ивано-Франковской области выявлено 15 летальных случаев от COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
В области зафиксировано 15 случаев смерти от коронавируса. Вчера эта цифра составляла 13 человек.
Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук рассказал о двух новых летальных случаях.
Умерла женщина 1943 года рождения из Надворной. За медицинской помощью она обратилась 22 марта. У пенсионерки обнаружена двусторонняя пневмония.
8 апреля женщина скончалась. Она имела также и сопутствующие заболевания. Контактное лицо - ее сын, сейчас ему проводят тестирование на наличие инфекции.
Второй умерший - это житель Ивано-Франковска. 24 марта он обратился к врачу с жалобами на одышку и ухудшение самочувствия. Имел продуктивный кашель, повысилась температура. 30 марта его госпитализировали.
Мужчина имел сопутствующие заболевания. Известно о двух контактных лицах.
В области 218 случаев инфицирования. Заболели 33 медицинские работники. 869 образцов взяты на исследования.
Брифинг о ситуации с коронавірусною инфекцией в области
Опубликовано Івано-Франковская областная государственная администрация Четверг, 9 апреля 2020 г.
В Украине количество больных COVID-19 в разы занижена, считает мэр Ивано-Франковска. Статистика заболевания в Ивано-Франковской области неуклонно растет, но эти данные все равно не соответствуют действительности. Кроме того, больные по несколько дней ждут результатов.
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