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09 апреля 2020, 13:19

Коронавирус в Черновцах: в реанимации находятся 18 человек, среди них 12-летний ребенок и двухнедельный младенец

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09 апреля 2020, 13:19
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В больницы начали прибывать больные, у которых кроме пневмоний фиксируют аллергии, осложняющие течение болезни
Фото: Shutterstock
В больницы начали прибывать больные, у которых кроме пневмоний фиксируют аллергии, осложняющие течение болезни

О состоянии больных коронавирусом проинформировали в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

В реанимации областной детской больницы двое детей с подозрением на коронавирус. Это 12-летний мальчик, который также болеет сахарным диабетом, и двухнедельный младенец. Состояние детей улучшилось, их готовят к переводу в отделение.

В Черновицкой городской больнице №1 есть четверо больных в реанимации на кислородной поддержке. Одна из пациенток имеет двустороннюю пневмонию и поллиноз, то есть аллергию, которая осложняет течение болезни. Еще у одной больной правосторонняя пневмония и сахарный диабет. Женщина в тяжелом состоянии, однако в реанимацию ее перевели не из-за больных легких, а из-за проблем с сердцем.

Также сегодня в больницу "скорая" привезла пациентку в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и поливалентной аллергией. Ее сразу же госпитализировали в реанимацию.

Состояние четвертого пациента стабилизируется, его планируют перевести в отделение.

В реанимационном отделении областной больницы находятся пять пациентов, один – с подтвержденной коронавирусной инфекцией и четверо – с подозрением. Все они на кислородной дотации.

В реанимации Глыбокской ЦРБ находятся трое пациентов с подозрением на COVID-19 на кислородной поддержке. Один из больных имеет положительную динамику, его планируют перевести в отделение. Состояние двух других пока стабильно тяжелое.

Трое больных на кислородной дотации лежат в Сторожинецкой ЦРБ. Состояние их – средней тяжести. Коронавирус подтвержден у одного из этих больных.

Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой ЦРБ. У нее подозревают коронавирус, женщина на кислородной дотации.

В Хотинской ЦРБ оказывают помощь двум пациенткам с COVID-19. Одна имеет двустороннюю пневмонию и находится на кислородной дотации. У другой нет признаков респираторного заболевания, ее состояние тяжелое из-за сопутствующего заболевания.

Состояние остальных больных буковинцев стабильное.

Напомним, на Буковине обнаружили уже 303 случая COVID-19, из них 30 – за последние сутки. Излечились 17 человек, умерло – 8, в т.ч. двое – за последнюю ночь.

В Черновицкой городской больнице №1 есть четверо больных в реанимационном отделении. Все они на кислородной поддержке. Одна...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 9 апреля 2020 г.

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