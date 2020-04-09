В Івано-Франківській області виявлено 15 летальних випадків від COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
В області зафіксовано 15 випадків смерті від коронавірусу. Учора ця кількість складала 13 осіб.
Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук розповів про два нові летальні випадки.
Померла жінка 1943 року народження із Надвірної. За медичною допомогою вона звернулася 22 березня. У пенсіонерки виявлена двобічна пневмонія.
8 квітня жінка померла. Вона мала також і супутні захворювання. Контактна особа - її син, наразі йому проводять тестування щодо наявності інфекції.
Другий померлий - це житель Івано-Франківська. 24 березня він звернувся до лікаря зі скаргами на задишку і погіршення самопочуття. Мав продуктивний кашель, підвищилася температура. 30 березня його госпіталізували.
Чоловік мав супутні захворювання. Відомо про двох контактних осіб.
В області 218 випадків інфікування. Захворіли 33 медичні працівники. 869 зразків взято на дослідження.
Брифінг про ситуацію з коронавірусною інфекцією в області
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Четвер, 9 квітня 2020 р.
В Україні кількість хворих COVID-19 в рази занижена, вважає мер Івано-Франківська. Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів.
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