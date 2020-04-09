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Ірина Федоляк
Журналіст
09 квітня 2020, 13:35 7

В Івано-Франківській області виявлено 15 летальних випадків від COVID-19

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09 квітня 2020, 13:35 7
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В області кількість хворих зросла до 218 осіб
Фото з відкритих джерел
В області кількість хворих зросла до 218 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

В області зафіксовано 15 випадків смерті від коронавірусу. Учора ця кількість складала 13 осіб.

Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук розповів про два нові летальні випадки.

Померла жінка 1943 року народження із Надвірної. За медичною допомогою вона звернулася 22 березня. У пенсіонерки виявлена двобічна пневмонія.

8 квітня жінка померла. Вона мала також і супутні захворювання. Контактна особа - її син, наразі йому проводять тестування щодо наявності інфекції.

Другий померлий - це житель Івано-Франківська. 24 березня він звернувся до лікаря зі скаргами на задишку і погіршення самопочуття. Мав продуктивний кашель, підвищилася температура. 30 березня його госпіталізували.

Чоловік мав супутні захворювання. Відомо про двох контактних осіб.

В області 218 випадків інфікування. Захворіли 33 медичні працівники. 869 зразків взято на дослідження.

В Україні кількість хворих COVID-19 в рази занижена, вважає мер Івано-Франківська. Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів.

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