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08 апреля 2020, 10:37 17

В Украине за сутки кооронавирус подтвердили у 20 детей

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08 апреля 2020, 10:37 17
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Среди 206 человек, у которых в течение суток выявили наличие коронавируса, есть 20 детей
Фото: freepik
Среди 206 человек, у которых в течение суток выявили наличие коронавируса, есть 20 детей

Об этом во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал он.

По его словам, медики провели проверку 820 человек на наличие инфекции.

"В учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализировали 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы трое", - добавил Ляшко.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.


Виктор Ляшко коронавирус карантин Минздрав дети
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