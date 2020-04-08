В Одесской области уже 32 случая заражения коронавирусной инфекцией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего
Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968 года рождения и жительницы Килийского района 1975 года рождения.
Первая женщина за пределы страны не выезжала, а вторая пациентка — недавно вернулась из США.
Обе больные находятся в больнице и получают симптоматическое лечение.
На данный момент в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Стоит добавить, что за минувшие сутки с подозрением на COVID-19 обратилось 17 жителей Одесской области. Это значительно меньше, чем было накануне (49). Семерых обратившихся госпитализировали.
В то же время мэрия Одессы напоминает, что проезд на транспорте, который работает в режиме спецперевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты.
О дополненном списке маршрутов говорит соответствующее решение комиссии в Одесском горсовете.
Так, на основании проведения анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе за специальными режимами, и учитывая многочисленные пожелания граждан города, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения принято решение о включении дополнительного перечня определенных маршрутов: № 105а – вул. Горбистая – вул. 7-я Пересипская.
Напомним, что в Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668.
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