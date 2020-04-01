В Крыму оккупанты закрыли Керченский мост, соединяющий полуостров с Россией
Об этом оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в соцальных сетях, передает RegioNews.
"На крымском мосту будет установлен блокпост. Будет проведен стопроцентный досмотр всего автотранспорта. До 17:00 будет опубликован перечень требований к приезжающим гражданам. К вечеру все нормативные документы будут опубликованы", – сказал Аксенов.
Тем временем, по состоянию на утро 31 марта, в Крыму было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом. Блокпосты уже установлены на въезде в Севастополь.
Кроме того, подконтрольный России Минздрав Крыма сообщил о том, что 1244 человека госпитализированы спневмонией.
2902 людей находятся под наблюдением по COVID- 1, при этом за последние сутки прибавилось 196 человек. В стационарах – 66 человек.
За свое здоровье переживают и заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса. Люди боятся распространения коронавируса и требуют от РФ принять меры.
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