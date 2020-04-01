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Валерия Ясницкая
журналист
01 апреля 2020, 15:22 7

Из-за больных коронавирусом медиков в Луцке закрыли реанимацию городской больницы

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01 апреля 2020, 15:22 7
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У четырех сотрудников отделения интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы подтвердили коронавирус
Фото: Shutterstock
У четырех сотрудников отделения интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы подтвердили коронавирус

О больных медиках сообщили в Волынской ОГА, пишет RegioNews.

Все они чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов. Медики находятся в самоизоляции.

Коронавирус. Волынь: оперативная информация. 1 апреля по Состоянию на 10.00 час. 1 апреля 2020-го в Волынской области...

Опубликовано Волынская областная государственная администрация Середа, 1 апреля 2020 г.


Заместитель директора Луцкой городской клинической больницы Андрей Смольянинов сообщил, что тесты на коронавирус профилактически сделали всем работникам отделения интенсивной терапии. У четырех медиков нашли инфекцию, однако они не контактировали с главным врачом, пишет volynua.com.

Напомним, коронавирусом ранее заболела руководитель городской больницы Лариса Духневич. Женщина путешествовала по Испании, а после возвращения домой ей стало плохо. Первый ее тест показал отрицательный результат, поэтому несколько дней врач провела в реанимации городской больницы. После подтверждение ее диагноза чиновницу перевели в инфекционную больницу, а медиков, которые с ней работали, изолировали. Впоследствии их анализы не показали инфекции.

"Где заразились эти четверо медиков и как придерживались условий карантина, еще нужно выяснить", – сказал Смольянинов. Заместитель главного врача утверждает, что с больной начальницей эти четверо не контактировали.

Реанимационное отделение, в котором работал больной врач и медсестры закрыли на дезинфекцию.

Напомним, вчера умерло двое врачей Волынской областной больницы. Также в Волынской областной больнице не хватает средств защиты медиков

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Автор(ы) статьи: Валерия Ясницкая

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