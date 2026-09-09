На Полтавщині жінки робили ухилянтів багатодітними татусями

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У Полтавській області викрили жінок, які організували схему для ухилянтів. Тепер їм може загрожувати в'язниця

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Викрили жінок віком 37 та 60 років. Вони зареєстрували військовозобов’язаного чоловіка батьком трьох дітей. Завдяки цьому він міг отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.

"Під час особистого обшуку в однієї із правопорушниць, правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 200 тисяч гривень та інші речові докази", - кажуть в поліції.

Жінкам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.