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09 сентября 2026, 18:50

Украинские беспилотники ударили по военно-морской базе россиян

09 сентября 2026, 18:50
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Фото из открытых источников
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В ночь на 9 сентября украинские военные ударили по комплексному удару по военно-морской базе "Новороссийск". Эта база находится в Краснодарском крае РФ

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем, передает RegioNews.

Военные отметили, что военно-морская база Новороссийск является одним из ключевых пунктов базирования кораблей черноморского флота россиян. Расстояние до цели было около 400 км.

"Военно-морская база Новороссийск ночью против 9 сентября комплексным ударом СОУ с участием ССС потеряла ряд военных плавсредств, в т.ч. ракетоносители. В Анапе Птицы СБС уничтожили ночью палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8 и 2 комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика", - говорит командующий Сил беспилотных систем Роберт".

Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.

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