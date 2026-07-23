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23 июля 2026, 21:55

В Сумской области адвокаты и судьи организовали схему для ухилянцев

23 июля 2026, 21:55
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Фото: прокуратура
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В Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, адвокаты и судьи использовали судебные решения для создания фиктивных оснований для увольнения с военной службы и получения отсрочки от мобилизации. В частности, в суд подавали заявления с недостоверными сведениями о прекращении семейных отношений, самостоятельном воспитании детей или безвестном отсутствии одного из родителей.

Чтобы дела попадали к "нужному судье", неоднократно подавали и отзывали. Если автоматизированная система распределяла их другому судье, документы были отозваны и поданы повторно.

Одно такое "дело" касалось военного, его матери-судьи и еще одного судьи этого же суда. По версии следствия, в 2023 году они оформили фиктивное расторжение брака, определили место жительства ребенка с отцом и установили факт его самостоятельного воспитания, хотя мужчина фактически проживал с женой и ребенком. Однако по такой схеме мужчину уволили в запас и получил отсрочку.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Военнослужащему-адвокату также инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины) - по 5 суд. ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины", - говорят в прокуратуре.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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