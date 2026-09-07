В Винницкой области мужчина отказался служить, потому что "воевать должно НАТО"

Фото из открытых источников

В Винницкой области мужчина отказался служить в армии во время военного положения. Причиной он назвал то, что, по его мнению, Украина должна защищать страны Северного Альянса.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В 2024 году мужчина получил повестку. Он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Однако когда мужчине пытались повторно вручить боевую повестку, он отказался.

На суде он пояснил, что отказался от повестки, потому что, по его мнению, после передачи оружия Украине оружия НАТО именно страны Альянса должны воевать и защищать украинцев.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области судили инспектора пограничной службы. Он организовал схему уклонения от мобилизации. По меньшей мере, пять человек воспользовались "услугами". С каждого клиента пограничник получал по 5 тысяч долларов.