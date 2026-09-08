Фото: СБУ

Правоохранители заблокировали пять новых схем уклонения от военной службы и мобилизации и задержали 11 организаторов сделок в разных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы от 5 до 22 тысяч долларов фигуранты помогали военнообязанным "откосить" от призыва и незаконно уехать за границу.

Во Львовской области задержали семерых участников преступной организации, которые организовали схему незаконного увольнения со службы и уклонения от мобилизации.

В состав группировки входили представители криминалитета, привлекшие к сделке членов ВВК, врачей, дчиновников военных частей и сотрудников ТЦК. За "услуги" злоумышленники потребовали до 20 тысяч долларов: за эти деньги они оформляли фиктивные медсправки о II группе инвалидности и полностью "списывали" клиентов по военному учету.

В Ровенской области разоблачили адвоката, который за 9 тысяч долларов организовал изготовление фиктивных медицинских документов для уклонистов. К схеме юрист привлекал знакомых чиновников экспертных команд по оценке функционирования личности (бывшая МСЭК), которые фальсифицировали истории болезней и оформляли группы инвалидности.

В Донецкой области подозрение получил бывший сотрудник Покровского ТЦК, который за взятки до 22 тысяч долларов предлагал снятие с розыска и военного учета. Для подделки медвыводов он привлек личные связи среди чиновников местной ВВК.

В Черкасской области задержали жительницу Смелянского района, которая за 10 тысяч долларов обещала военнообязанным фиктивную "бронь" от мобилизации. В схему она привлекла знакомых работников ВВК и ТЦК, которые оформляли фальшивые диагнозы.

В Кировоградской области разоблачили жителя Александрии, который "сливал" в Telegram локации и маршруты передвижения мобильных групп ТЦК. Из-за собственного аккаунта с аудиторией более 4,4 тысяч подписчиков злоумышленник также призвал военнообязанных уклоняться от призыва.

Фигурантам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве двое дельцов предлагали фиктивное поступление в вуз для отсрочки от мобилизации. Фигурантов задержали.