14:20  08 сентября
Вражеский дрон ударил по поезду "Днепр – Запорожье": погибла проводница
10:46  08 сентября
В Киеве полицейский застрелил мужчину во время вызова из-за домашнего насилия
00:55  08 сентября
"Я не понимал, насколько близко мы были до смерти": Дмитрий Комаров рассказал о тяжелых съемках в Буче
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2026, 14:58

Правоохранители разоблачили пять схем для уклонистов: среди задержанных – работники ТЦК, ВВК и МСЭК

08 сентября 2026, 14:58
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители заблокировали пять новых схем уклонения от военной службы и мобилизации и задержали 11 организаторов сделок в разных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы от 5 до 22 тысяч долларов фигуранты помогали военнообязанным "откосить" от призыва и незаконно уехать за границу.

Во Львовской области задержали семерых участников преступной организации, которые организовали схему незаконного увольнения со службы и уклонения от мобилизации.

В состав группировки входили представители криминалитета, привлекшие к сделке членов ВВК, врачей, дчиновников военных частей и сотрудников ТЦК. За "услуги" злоумышленники потребовали до 20 тысяч долларов: за эти деньги они оформляли фиктивные медсправки о II группе инвалидности и полностью "списывали" клиентов по военному учету.

В Ровенской области разоблачили адвоката, который за 9 тысяч долларов организовал изготовление фиктивных медицинских документов для уклонистов. К схеме юрист привлекал знакомых чиновников экспертных команд по оценке функционирования личности (бывшая МСЭК), которые фальсифицировали истории болезней и оформляли группы инвалидности.

В Донецкой области подозрение получил бывший сотрудник Покровского ТЦК, который за взятки до 22 тысяч долларов предлагал снятие с розыска и военного учета. Для подделки медвыводов он привлек личные связи среди чиновников местной ВВК.

В Черкасской области задержали жительницу Смелянского района, которая за 10 тысяч долларов обещала военнообязанным фиктивную "бронь" от мобилизации. В схему она привлекла знакомых работников ВВК и ТЦК, которые оформляли фальшивые диагнозы.

В Кировоградской области разоблачили жителя Александрии, который "сливал" в Telegram локации и маршруты передвижения мобильных групп ТЦК. Из-за собственного аккаунта с аудиторией более 4,4 тысяч подписчиков злоумышленник также призвал военнообязанных уклоняться от призыва.

Фигурантам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве двое дельцов предлагали фиктивное поступление в вуз для отсрочки от мобилизации. Фигурантов задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина СБУ полиция задержание военная служба уклонение от мобилизации уклонение от службы
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
"Не звонит, не пишет": Зеленский заявил, что давно не слышал о Федорове
08 сентября 2026, 15:29
На Львовщине автомобиль протаранил микроавтобус: травмировались пять человек
08 сентября 2026, 15:15
Россияне ударили по предприятию в Запорожье
08 сентября 2026, 14:41
Вражеский дрон ударил по поезду "Днепр – Запорожье": погибла проводница
08 сентября 2026, 14:20
На Киевщине автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: четверо пострадавших
08 сентября 2026, 14:07
Атака дронов на Киев продолжается: россияне ударили по Голосеевскому району
08 сентября 2026, 13:52
Повреждены склады и дома: в ГСЧС показали последствия массированной атаки на Киевщину
08 сентября 2026, 13:40
Зеленский назвал страны, где может состояться встреча Украины, США и РФ
08 сентября 2026, 13:27
В Киеве российский дрон ударил по зданию телеканала "Мы - Украина": есть пострадавшие
08 сентября 2026, 13:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Наталья Панченко
Все блоги »