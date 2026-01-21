На Полтавщине произошел пожар: погиб человек

Фото: Нацполиция

Пожар произошел в одном из садовых обществ города Горишние Плавни. К сожалению, в результате инцидента погиб человек

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Известно, что на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. Его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты будут устанавливать обстоятельства и причины пожара, а также гибели мужчины.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее пожар или аварию, приведшую к гибели людей) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в поле.

