Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В квартире на пятом этаже раздался взрыв. Предварительно установлено, что жильцы квартиры готовили еду, используя туристический газовый баллон, в результате чего произошел взрыв.

Пострадали два человека: 38-летний мужчина и 52-летняя женщина получили термические ожоги рук и головы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

