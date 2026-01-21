09:30  21 січня
21 січня 2026, 09:00

На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина

21 січня 2026, 09:00
Фото: Нацполіція
Пожежа сталась в одному з садових товариств міста Горішні Плавні. На жаль, внаслідок інциденту загинула людина

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Відомо, що на місці пожежі рятувальники знайшли тіло 60-річного чоловіка без ознак життя. Його тіло відправили на судово-медичну експертизу. Фахівці будуть встановлювати обставини та причини пожежі, а також загибелі чоловіка.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у місті Славутич на Київщині у квартирі вибухнув газовий балон. Постраждали дві людини.

