Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
В воскресенье, 18 января, русская армия атаковала Запорожскую область. В одном из населенных пунктов произошел пожар
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В результате вражеских обстрелов в одном из поселков Запорожской области загорелся жилой дом на площади 60 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Для бытовых нужд жителей прифронтовых общин чрезвычайники подвезли 16 тонн технической воды.
В течение суток последствия обстрелов ликвидировали 20 спасателей.
Напомним, ранее россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет. Предварительно известно, что удары наносились с помощью реактивных систем залпового огня "Торнадо", а корректировка и фиксация попаданий осуществлялась посредством разведки БПЛА.
В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщинаВсе новости »
18 января 2026, 16:05Ночная атака дронов на Хмельнитчину: спасатели ликвидировали пожары
18 января 2026, 11:26Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одесщины
18 января 2026, 10:28
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента
19 января 2026, 14:04В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 13:58Стало известно, сколько может длиться состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины
19 января 2026, 13:39Кличко предупредил глав районов: если не уберут снег – обратится к президенту
19 января 2026, 13:35В Ровенской области из-за переохлаждения погибли два человека: еще четверо в больнице
19 января 2026, 13:07Антирейтинг невыплат зарплат: Днепропетровщина оказалась на первом месте
19 января 2026, 12:55В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение – без угрозы для людей
19 января 2026, 12:36В Запорожье женщина выбросила из окна ребенка – полиция проверяет обстоятельства
19 января 2026, 12:10Спецназовцы СБУ за год уничтожили российские системы ПВО на $4 млрд
19 января 2026, 12:06В Харьковской области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было