Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом

В воскресенье, 18 января, русская армия атаковала Запорожскую область. В одном из населенных пунктов произошел пожар

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов в одном из поселков Запорожской области загорелся жилой дом на площади 60 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Для бытовых нужд жителей прифронтовых общин чрезвычайники подвезли 16 тонн технической воды.

В течение суток последствия обстрелов ликвидировали 20 спасателей.

Напомним, ранее россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет. Предварительно известно, что удары наносились с помощью реактивных систем залпового огня "Торнадо", а корректировка и фиксация попаданий осуществлялась посредством разведки БПЛА.