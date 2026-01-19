В Харьковской области загорелся жилой дом
В воскресенье, 18 января, вечером вспыхнул пожар в Богодухове. Загорелся жилой дом
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Загорелось многоквартирное здание барачного типа в городе Богодухов. Огонь охватил четыре квартиры, а также частично кровлю еще на три квартиры. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пожара пострадал 70-летний мужчина.
Предварительно причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним, ранее на Киевщине горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
