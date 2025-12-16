На Полтавщине из-за угарного газа погибла женщина, 15-летняя девочка – в больнице

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области полиция устанавливает обстоятельства смерти жительницы Лубен. Тело 47-й женщины обнаружили в частном доме 14 декабря около 22:30

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что следы насильственной смерти не обнаружены. Тело направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Также в больницу госпитализирована 15-летняя девушка, жительница того же дома. Вероятно, пострадавшая отравилась угарным газом. Пока ей оказывают медицинскую помощь.

По факту смерти полиция начала уголовное производство.

Напомним, на Киевщине в одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.