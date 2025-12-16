10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:58  16 декабря
В Одесской области два ребенка отравились угарным газом из-за работы генератора
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 08:57

На Полтавщине из-за угарного газа погибла женщина, 15-летняя девочка – в больнице

16 декабря 2025, 08:57
Фото: Национальная полиция
В Полтавской области полиция устанавливает обстоятельства смерти жительницы Лубен. Тело 47-й женщины обнаружили в частном доме 14 декабря около 22:30

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что следы насильственной смерти не обнаружены. Тело направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Также в больницу госпитализирована 15-летняя девушка, жительница того же дома. Вероятно, пострадавшая отравилась угарным газом. Пока ей оказывают медицинскую помощь.

По факту смерти полиция начала уголовное производство.

Напомним, на Киевщине в одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
