На Полтавщині через чадний газ загинула жінка, 15-річна дівчинка – у лікарні

Фото: Національна поліція

На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті мешканки Лубен. Тіло 47-ї жінки виявили у приватному будинку 14 грудня близько 22:30

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Також у лікарню госпіталізовано 15-річну дівчину, мешканку того ж будинку. Ймовірно, постраждала отруїлася чадним газом. Наразі їй надають медичну допомогу.

За фактом смерті поліція розпочала кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.