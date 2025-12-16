07:58  16 грудня
На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
На Полтавщині через чадний газ загинула жінка, 15-річна дівчинка – у лікарні

Фото: Національна поліція
На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті мешканки Лубен. Тіло 47-ї жінки виявили у приватному будинку 14 грудня близько 22:30

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Також у лікарню госпіталізовано 15-річну дівчину, мешканку того ж будинку. Ймовірно, постраждала отруїлася чадним газом. Наразі їй надають медичну допомогу.

За фактом смерті поліція розпочала кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.

