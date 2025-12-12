09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
12 грудня 2025, 07:55

У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру

12 грудня 2025, 07:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці Полтавського району повідомила про підозру 31-річному чоловіку, який намагався вбити свою 61-річну матір

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 грудня близько 2:00 ночі в одному з сіл району.

Встановлено, що в ході конфлікту син спочатку завдав побоїв своїй 61-річній матері, після чого взяв сокиру та заподіяв їй декілька ударів. Жінку у тяжкому стані доставили до лікарні.

"Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та вже повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство", – розповів начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції Віктор Гончарук.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік убив свою 86-річну матір під час конфлікту. Правоохоронці з’ясовують мотиви та обставини конфлікту, а також проводять додаткові експертизи, які мають підтвердити повну картину події.

