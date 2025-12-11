Нічна атака РФ на Кременчук: ППО збила більшість цілей, постраждалих немає

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цієї ночі російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Значну кількість цілей вдалося збити протиповітряною обороною

Про це повідомив т.в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

Проте все ж через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах виникли пожежі.

"Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", – додав Когут.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Основний удар прийняв на себе Кременчук – саме сюди була спрямована найбільша частина нічної атаки.