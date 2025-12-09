Фото: полиция

Взрывотехники обнаружили и обезвредили боеприпасы, которые остались после вражеских обстрелов региона и не сдетонировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе обследования местности правоохранители обнаружили боевые части авиационной ракеты и беспилотника. Взрывотехники изъяли боечасти и обезвредили их.

Напомним, в ночь на 9 декабря враг атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 84 вражеских дрона.