Фото: поліція

Вибухотехніки виявили та знешкодили боєприпаси, що залишилися після ворожих обстрілів регіону та не здетонували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час обстеження місцевості правоохоронці виявили бойові частини авіаційної ракети та безпілотника. Вибухотехніки вилучили боєчастини та знешкодили їх.

Нагадаємо, в ніч на 9 грудня ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 84 ворожі дрони.