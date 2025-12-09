На Полтавщині знешкодили бойові частини ракети та безпілотника, які не здетонували
Вибухотехніки виявили та знешкодили боєприпаси, що залишилися після ворожих обстрілів регіону та не здетонували
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час обстеження місцевості правоохоронці виявили бойові частини авіаційної ракети та безпілотника. Вибухотехніки вилучили боєчастини та знешкодили їх.
Нагадаємо, в ніч на 9 грудня ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 84 ворожі дрони.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Закарпатті стався землетрус
09 грудня 2025, 10:17На Хмельниччині чоловік систематично ґвалтував падчерку: отримав довічне ув'язнення
09 грудня 2025, 09:57Російські удари залишили без світла 5 200 абонентів у Запорізькому районі
09 грудня 2025, 09:41Через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних
09 грудня 2025, 09:29Європа на порозі нової системи безпеки: виклики від США, Китаю та Росії
09 грудня 2025, 09:12Росіяни випустили по Україні 110 БпЛА: зафіксовані влучання на 9 локаціях
09 грудня 2025, 08:59ДТП у Києві: п'ятеро постраждалих на Броварському проспекті, рух перекрито
09 грудня 2025, 08:57Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
09 грудня 2025, 08:50У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
09 грудня 2025, 08:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »