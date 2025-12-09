Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 декабря враг атаковал Украину 110 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 84 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 9 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, количество погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек, среди них восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.