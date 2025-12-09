08:50  09 декабря
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 08:59

Россияне выпустили по Украине 110 БпЛА: зафиксированы попадания на 9 локациях

09 декабря 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 9 декабря враг атаковал Украину 110 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 84 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 9 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 9 декабря 2025 года

Напомним, количество погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек, среди них восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ПВО беспилотники дрон шахеды
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
На Закарпатье произошло землетрясение
09 декабря 2025, 10:17
На Хмельнитчине мужчина систематически насиловал падчерицу: получил пожизненное заключение
09 декабря 2025, 09:57
Российские удары оставили без света 5 200 абонентов в Запорожском районе
09 декабря 2025, 09:41
Через Резерв+ бюджет получил 1 млрд грн штрафов от военнообязанных
09 декабря 2025, 09:29
В Полтавской области обезвредили боевые части ракеты и беспилотника, которые не сдетонировали
09 декабря 2025, 09:26
Европа на пороге новой системы безопасности: вызовы от США, Китая и России
09 декабря 2025, 09:12
ДТП в Киеве: пятеро пострадавших на Броварском проспекте, движение перекрыто
09 декабря 2025, 08:57
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
09 декабря 2025, 08:50
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
09 декабря 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »