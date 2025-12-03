Ілюстративне фото

У Полтавській області судили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Він не прийшов до ТЦК свідомо

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У січні минулого року чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним до військової служби. При цьому на відправку до навчального центру він уже не прибув, і зробив це свідомо.

На суді чоловік визнав свою провину. За його словами, у нього була бронь, однак на роботу почали приходити повістки й він з’явився до ТЦК відновити облікові записи та пройти медкомісію, сподіваючись на те, що в нього буде бронювання. Проте ВЛК визнали його придатним до служби. Згодом він отримав бойову повістку.

"Він свідомо не з’явився, оскільки не був готовий ні морально, ні психологічно воювати та тримати в руках зброю, не захотів вмирати", - йдеться в матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

