Фото: поліція

ДТП сталася 25 листопада близько 13:30 неподалік села Круподеринці Лубенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Audi А4 під керуванням 41-річного водія виїхав з дороги та врізався в дерево.

Водій легковика й 26-річний пасажир отримали травми, їх госпіталізували. Попередньо встановлено, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

Нагадаємо, вранці 24 листопада на Житомирщині легковик вилетів у кювет та перекинувся. Загинули двоє чоловіків.