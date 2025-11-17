У Полтаві жінка поширювала інформацію про ТЦК: як її покарали

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

32-річна жителька Полтави навесні приєдналася до Telegram-каналу "Где повестки Полтава?". Влітку вона опублікувала п'ять повідомлень про розташування патрулів у різних районах міста.

Суд визнав її винною. Їй призначили п'ять років позбавлення волі. Проте жінка визнала провину та пішла на угоду зі слідством. Тому її звільнили від реального покарання та встановили їй рік іспитового строку. В цей час вона повинна реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не може виїжджати за кордон без дозволу.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судили жінку, яка писала в проросійський чат-бот. Зокрема, вона повідомляла їм про перевезення військової техніки – танків на сідлових тягачах, а також про розвантаження із фур мінометів "Васильок". При цьому на суді вона визнала частину лише частково, заявивши, що вона не збиралась інформувати росіян.