На Полтавщині чоловік загинув під потягом: поліція встановлює деталі

Фото: Національна поліція

У ніч на 15 листопада в районі села Портнівка Полтавського району чоловік 1993 року народження загинув під потягом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою версією слідства, чоловік перебував на коліях, що призвело до трагічного випадку.

Причини та обставини події встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Поліція проводить усі необхідні слідчі заходи.

Нагадаємо, 10 листопада у Львові, на вулиці Ковельській, вантажний потяг збив жінку на смерть. Потерпілій було приблизно 30 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та особу загиблої.