13:51  16 листопада
У Дніпрі легковик спровокував ДТП: фура перекинулась і протаранила будівлю
13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
09:39  16 листопада
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2025, 15:53

На Полтавщині чоловік загинув під потягом: поліція встановлює деталі

16 листопада 2025, 15:53
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У ніч на 15 листопада в районі села Портнівка Полтавського району чоловік 1993 року народження загинув під потягом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою версією слідства, чоловік перебував на коліях, що призвело до трагічного випадку.

Причини та обставини події встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Поліція проводить усі необхідні слідчі заходи.

Нагадаємо, 10 листопада у Львові, на вулиці Ковельській, вантажний потяг збив жінку на смерть. Потерпілій було приблизно 30 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та особу загиблої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поїзд смерть слідство Полтавська область поїздка трагічний випадок
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Волині 12-річний хлопець потрапив у реанімацію через алкоголь: як покарали матір
16 листопада 2025, 17:23
Після Міндічгейту артисти відмовляються співпрацювати з "Кварталом-95"
16 листопада 2025, 16:29
На Херсонщині РФ обстріляла маршрутку та поліцейське авто: є загиблі та поранені
16 листопада 2025, 15:35
Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та базу БпЛА "Рубікон"
16 листопада 2025, 15:07
Мін Діч: діагноз хронічної хвороби української влади
16 листопада 2025, 14:44
У Харкові дрон РФ влучив у дитячий майданчик
16 листопада 2025, 14:18
У Дніпрі легковик спровокував ДТП: фура перекинулась і протаранила будівлю
16 листопада 2025, 13:51
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
16 листопада 2025, 13:13
Українські бійці ліквідували за добу 860 окупантів та сотні одиниць техніки
16 листопада 2025, 12:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »