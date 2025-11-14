На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
Инцидент произошел утром 12 ноября на территории одного из заведений города Зиньков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительной информации, беспризорная собака напала на двух женщин 59 и 58 лет и на четырех мальчиков: 17 лет, 12 лет и двух – по 11 лет.
Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь.
Сотрудники райполиции совместно с полицейскими-кинологами и ветеринарами отловили животное и поместили его на карантин.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киевской области женщина оставила без присмотра четырех животных – они погибли. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Житомирщине снова судили медика, срезавшего обручальное кольцо с руки погибшего военного
14 ноября 2025, 10:30Массированный удар по Украине: детали от Зеленского
14 ноября 2025, 10:09Украина нового поколения: без мешков и без страха перед властью
14 ноября 2025, 09:58Комбинированный удар по критической инфраструктуре: силы ПВО ночью сбили 14 ракет и 405 дронов
14 ноября 2025, 09:53В Николаеве количество пострадавших в результате атаки 13 ноября возросло до восьми
14 ноября 2025, 09:39В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
14 ноября 2025, 09:34В Днепре женщина вместе с сыном решила зарабатывать на поджогах автомобилей: как ее наказали
14 ноября 2025, 09:30Ночная атака на юг Одесщины: поврежден энергообъект
14 ноября 2025, 09:27Киевщина под ударом: ОВА показала последствия ночной атаки
14 ноября 2025, 09:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело