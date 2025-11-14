Иллюстративное фото: из открытых источников

Инцидент произошел утром 12 ноября на территории одного из заведений города Зиньков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, беспризорная собака напала на двух женщин 59 и 58 лет и на четырех мальчиков: 17 лет, 12 лет и двух – по 11 лет.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь.

Сотрудники райполиции совместно с полицейскими-кинологами и ветеринарами отловили животное и поместили его на карантин.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

