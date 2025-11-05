13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 14:44

В Киевской области женщина оставила без присмотра 4 животных – они погибли: что грозит владелице

05 ноября 2025, 14:44
Фото: пресс-служба полиции
В городе Ирпень на Киевщине правоохранители завершили расследование дела о жестоком обращении с животными и направили обвинительный акт в суд в отношении 42-летней местной женщины

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Ей инкриминируют ненадлежащий уход за четырьмя домашними животными, что привело к их смерти.

По данным полиции, женщина в течение нескольких месяцев оставляла в квартире двух кошек и двух собак, которых подобрала на улице, без должного ухода, воды и еды. Соседи сообщили о ситуации правоохранителям после того, как заметили обеспокоенность состоянием животных.

Эксперты установили, что причиной гибели животных стало голодание и отсутствие воды. Следователи отмечают, что действия подозреваемой квалифицированы как жестокое обращение с двумя и более животными, повлекшее их смерть, в соответствии с ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса.

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Дело передано в суд, где будет решен вопрос о наказании и возмещении причиненного вреда.

Напомним, во Львове ребенок разрисовал фломастерами домашнего кота, из-за чего животное изъяли из семьи. Отцу девочки грозит административный штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

