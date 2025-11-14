Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Інцидент стався вранці 12 листопада на території одного із закладів міста Зіньків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, безпритульний собака напав на двох жінок віком 59 та 58 років і на чотирьох хлопчиків: 17 років, 12 років і двох – по 11 років.

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали необхідну меддопомогу.

Працівники райполіції спільно з поліцейськими-кінологами та ветеринарами відловили тварину й помістили її на карантин.

Поліція встановлює обставини події.

