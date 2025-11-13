На Полтавщине разоблачили нелегальный бизнес на вейпах: оборот более 2 млн грн

Фото: БЕБ

В Полтавской области разоблачили трех мужчин, которые наладили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

По данным следствия, готовую продукцию они продавали по всей Украине через телеграмм канал и сайт, отправляя товар по почте.

Ориентировочное ежеквартальное обращение нелегальной торговли составило более 2 млн грн.

Во время обысков по месту изготовления было обнаружено оборудование, сырье и готовые жидкости, на которые уже наложен арест. Общая стоимость изъятого составляет более 1 млн. грн.

Всем троим фигурантам сообщено о подозрении.

Напомним, в октябре на Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 миллиона гривен. Противоправную схему организовал 26-летний житель Одесщины.