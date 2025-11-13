На Полтавщині викрили нелегальний бізнес на вейпах: обіг понад 2 млн грн

Фото: БЕБ

У Полтавській області викрили трьох чоловіків, які налагодили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

Про це повідомило Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

За даними слідства, готову продукцію вони продавали по всій Україні через телеграм-канал і сайт, відправляючи товар поштою.

Орієнтовний щоквартальний обіг нелегальної торгівлі становив понад 2 млн грн.

Під час обшуків за місцем виготовлення виявили обладнання, сировину та готові рідини, на які вже накладено арешт. Загальна вартість вилученого становить понад 1 млн грн.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру.

