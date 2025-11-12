Фото: ілюстративне

Через бойові дії тисячі мешканців Полтавщини залишилися без електроенергії та тимчасово відключені від єдиної мережі країни

Про це повідомляє Полтаваобленерго, передає RegioNews.

Полтавська область залишилася без підключення до єдиної енергосистеми України через обстріли.

За інформацією підприємства, порушення енергопостачання сталося вранці 8 листопада, близько п’ятої години, через активні бойові дії на території регіону. Внаслідок цього компанія втратила можливість отримувати електроенергію з об’єднаної мережі країни.

Фахівці наразі працюють над відновленням електропостачання, оцінюють масштаби пошкоджень та намагаються підключити об’єкти критичної інфраструктури до резервних джерел живлення. Місцеві жителі можуть тимчасово залишитися без світла та електроенергії для опалення.

Енергетики закликають мешканців області економно використовувати електроенергію та дотримуватися заходів безпеки під час перебоїв у постачанні. Ситуація залишається контрольованою, проте точний термін повного відновлення роботи мереж поки невідомий.

