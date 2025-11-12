14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 20:40

Полтавщина відірвана від єдиної енергосистеми через обстріли, – Полтаваобленерго

12 листопада 2025, 20:40
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Через бойові дії тисячі мешканців Полтавщини залишилися без електроенергії та тимчасово відключені від єдиної мережі країни

Про це повідомляє Полтаваобленерго, передає RegioNews.

Полтавська область залишилася без підключення до єдиної енергосистеми України через обстріли.

За інформацією підприємства, порушення енергопостачання сталося вранці 8 листопада, близько п’ятої години, через активні бойові дії на території регіону. Внаслідок цього компанія втратила можливість отримувати електроенергію з об’єднаної мережі країни.

Фахівці наразі працюють над відновленням електропостачання, оцінюють масштаби пошкоджень та намагаються підключити об’єкти критичної інфраструктури до резервних джерел живлення. Місцеві жителі можуть тимчасово залишитися без світла та електроенергії для опалення.

Енергетики закликають мешканців області економно використовувати електроенергію та дотримуватися заходів безпеки під час перебоїв у постачанні. Ситуація залишається контрольованою, проте точний термін повного відновлення роботи мереж поки невідомий.

Раніше повідомлялося про масові фейкові листи від податкової, які надсилали українцям із шкідливими вірусами. Громадянам надсилають повідомлення про штрафи, проте в дійсності в листах міститься шкідливе програмне забезпечення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли електрика Полтавська область світло енергосистема енергопостачання критична інфраструктура
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли кілька громад: важко поранений 56-річний чоловік
12 листопада 2025, 18:48
Росіяни атакували FPV-дроном Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений
12 листопада 2025, 11:36
У Словʼянську внаслідок атаки дронів "Герань-2" пошкоджені будинки
12 листопада 2025, 10:12
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
У Львові 5 підлітків побили пасажирку трамвая: поліція відкрила справу
12 листопада 2025, 21:34
Сили ППО збили на Дніпропетровщині 3 безпілотники
12 листопада 2025, 21:02
На Львівщині провідники потяга влаштували "поїздку для ухилянтів"
12 листопада 2025, 20:45
Масова шахрайська схема: українців атакують фейкові листи від податкової з вірусами
12 листопада 2025, 20:21
На Рівненщині таксист вдарив клієнта ножем: водія відправили під варту
12 листопада 2025, 20:15
Обов’язки міністра енергетики покладено на Миколу Колісника після відставки Гринчук
12 листопада 2025, 20:03
У Миколаєві звільняють прокурора, який влаштував скандал у піцерії
12 листопада 2025, 19:55
Операція "Мідас": суд взяв під варту Ігоря Фурсенка
12 листопада 2025, 19:54
У Чернігові жінку ошукали на понад 73 тисячі гривень: у чому небезпека "легкого заробітку"
12 листопада 2025, 19:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »